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Новости. Погода
17:00, 27 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии ночная температура опустится ниже нуля

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О погоде на 28 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 28 апреля, в районах Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: -2, -7 градуса, местами до +3 градусов. Днем:  +4, +9 градусов.

В Петрозаводске ожидается также переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. 

Температура ночью: -2, -4 градуса. Днем: +4, +6 градусов.

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