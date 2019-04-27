В Карелии ночная температура опустится ниже нуля

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О погоде на 28 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье, 28 апреля, в районах Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: -2, -7 градуса, местами до +3 градусов. Днем: +4, +9 градусов.
В Петрозаводске ожидается также переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура ночью: -2, -4 градуса. Днем: +4, +6 градусов.
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