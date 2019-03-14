В Карелии на соцподдержку населения потратили около 8 млрд рублей

Более 217 тысяч человек получили государственную поддержку, сообщили в Министерстве соцзащиты Карелии.

На заседании заседание коллегии Министерства социальной защиты Республики Карелия рассмотрены итоги работы ведомства в 2018 году.

Объем бюджетных средств, направленных на реализацию расходных полномочий Министерства в установленных сферах деятельности за 2018 год составил 7,98 млрд рублей (97,5% от плана).

В рамках реализации Государственной программы "Совершенствование социальной защиты граждан в Республике Карелия" более 217 тысяч человек получили государственную поддержку.

Оказание государственной помощи с учетом адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости, в 2018 году осуществлялось в отношении более 22 тысяч семей. 101 многодетная семья заключила социальный контракт, в том числе с 5 многодетными семьями был заключен социальный контракт на приобретение крупного рогатого скота.