В Карелии объявили состав молодежного правительства

Состав молодежного правительства сформирован, несмотря на низкую активность претендентов на включение в общественный совет.

Молодежное правительство работает на общественных началах. Его задача – вовлечь молодых людей в политику и сформировать кадровый резерв.

Очный этап конкурса состоялся 13 ноября по формированию молодежного правительства республики Карелия. В заочном этапе конкурса приняли участие 26 человек, в очном – 23 кандидата.

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