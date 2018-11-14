В Карелии объявили состав молодежного правительства

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Состав молодежного правительства сформирован, несмотря на низкую активность претендентов на включение в общественный совет.
Молодежное правительство работает на общественных началах. Его задача – вовлечь молодых людей в политику и сформировать кадровый резерв.
Очный этап конкурса состоялся 13 ноября по формированию молодежного правительства республики Карелия. В заочном этапе конкурса приняли участие 26 человек, в очном – 23 кандидата.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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