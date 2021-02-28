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В Карелии объявлен конкурс на обустройство земельных участков под строительство жилья в Сортавале

Новости. Экономика
12:20, 01 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития республики до 2024 года.

Управление капитального строительства Республики Карелия объявило конкурс на проведение работ по обустройству транспортной и инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных по индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Лахденкюля в Сортавале. Начальная цена контракта составляет более 88 миллионов рублей. Средства на эти цели заложены в индивидуальной программе развития республики до 2024 года, которую утвердило федеральное правительство.

Напомним, ранее УКС Минстроя Карелии заключило контракты на строительство производственных объектов промышленного парка в Петрозаводске и туристического визит-центра беломорских петроглифов, которые также вошли в индивидуальную программу развития республики. Сумма этих контрактов составила почти 2 миллиарда рублей, а их подрядчиком стала компания "Девелопмент Групп", главой и владельцем которой является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".  

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