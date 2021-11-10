В Карелии объявлен конкурс на проект реконструкции бывшего здания училища в Петрозаводске, которое займет Национальный архив республики

Начальная стоимость контракта составляет 12,6 миллиона рублей.

В Карелии объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего здания профессионального училища, расположенного в Петрозаводске по адресу улица Зайцева, 57. Как ожидается, после реконструкции здание займет Национальный архив республики, который остро нуждается в помещениях для размещения своих фондов.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Карелии, которое является подведомственным учреждением республиканского Минстроя. Начальная стоимость контракта определена в 12,6 миллиона рублей, а готовую проектно-сметную документацию необходимо сдать заказчику к концу октября 2022 года.