В Карелии объявлен размер вознаграждения за голову волка

В республике утвержден порядок выплат вознаграждения за добытых хищников.

Министерство природных ресурсов и экологии региона утвердило "Порядок выплаты вознаграждения за одну особь волка, добытого на территории общедоступных охотничьих угодий республики Карелия".

В текущем году за голову взрослого волка выплачивается 10 тыс. рублей. За волчонка- 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Подробнее о том, как получить вознаграждение и что для этого надо предъявить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".