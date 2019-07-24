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Новости. Политика
12:13, 24 Июля 2019
фото: пресс-служба ЦИК

В Карелии объявлен старт формирования корпуса общественных наблюдателей

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Общественная палата Республики Карелия начала формирование корпуса общественных наблюдателей на период подготовки и проведения в республике муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В апреле 2019 года в региональное законодательство были внесены изменения,  в соответствии с которыми республиканская Общественная палата наделена полномочиями осуществлять наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан на муниципальных выборах. На сегодняшний день объявлен старт набора общественных наблюдателей для наблюдения за выборами в Петрозаводске, Медвежьегорске и Сегеже. После формирования списков наблюдателей они пройдут обучение, организованное Общественной палатой при поддержке Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.

Все желающие могут обращаться по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4., тел. 8 (8142) 780848, e-mail: opalata.karelia@yandex.ru.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Республике Карелия на территории 15 муниципальных районов и Петрозаводского городского округа пройдут муниципальные выборы. В том числе:

- в Петрозаводске – дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского Совета по 2 округам (№8 и №10);

 - в Медвежьегорске – досрочные выборы депутатов Совета Медвежьегорского городского поселения;

-  в Сегеже – досрочные  выборы депутатов Совета Сегежского городского поселения.

Всю подробную информацию о выборах в Карелии можно получить на официальном сайте ЦИК Карелии karel.izbirkom.ru.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-24 12:35:35
Что там наблюдать? Исход выборов всегда понятен.
Гость
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