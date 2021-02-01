В Карелии обнаружили подпольных оружейников

Карелия вошла в число 19 регионов, где сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников.

В январе этого года силовики обнаружили нелегальных оружейников в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях. Были задержаны 43 человека, причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 3 пулемета ("Максим", "РПК"), 18 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 19 регионах.

Ранее жители Карелии добровольно сдали 29 единиц оружия.