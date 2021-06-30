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В Карелии обнаружили редкую северную орхидею

Новости. Общество
18:40, 30 Июня 2021
фото: © Водлозерский национальный парк/Старший государственный инспектор Холодов Е.В.

Ученые в ходе экспедиции в Водлозерском национальном парке нашли редкого представителя орхидей.

В Водлозерском национальном парке четвертый год проходят экспедиции по поиску северных орхидей. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

С 20217 по 2021 год было найдено несколько видов орхидей и одновременно обнаружены новые виды растений, животных и грибов.

В этом году ученые с 22 по 26 июня исследовали западного побережья Водлозера. Результаты экспедиции позволили пополнить карту произрастания орхидных на территории Водлозерского парка новыми точками нахождения венериного башмачка, тайника сердцевидного, гудайеры ползучей.

Наиболее интересным открытием стала находка куртины мякотницы однолистной. Этот невзрачный цветок также принадлежит к орхидеям. Обнаружить его довольно сложно: вырастает мякотница не более 12-15 сантиметров.

Ареал мякотницы огромен — от России до Филиппин, однако на всей территории ареала растение встречается редко и не образует больших скоплений, а потому каждая находка — большая удача. На территории Водлозерского Национального парка единичный экземпляр мякотницы был обнаружен летом 2019 года.

Редкость цветка обусловлен еще одной его особенностью: семена мякотницы произрастают только в присутствии гриба-симбионта.

Изучение орхидных в Водлозерском парке продолжается, следующая экспедиция запланирована на сентября 2021 года.

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