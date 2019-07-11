В Карелии обсудят законопроект о выкупной стоимости земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия

Парламент Карелии обсудит губернаторские поправки в земельный закон.

Артур Парфенчиков внес на рассмотрение парламента проект поправок в региональный закон "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений".

Законопроект определяет выкупную стоимость земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, в размере 15% кадастровой или рыночной стоимости земли при условии соблюдения охранных обязательств.

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