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В Карелии очищенной питьевой водой обеспечены около 69% населения

Новости. Экономика
10:45, 11 Февраля 2021
фото: ©Столица на Онего
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Изношенность водопроводных сетей республики оценивается более чем в 70%.

В Карелии насчитывается 152 источника водоснабжения и 143 водопроводных сети, однако около 80 из них не соответствует санитарным требованиям, а 60 водопроводов не имеют очистных сооружений. Такие цифры привел министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов, выступая 11 февраля на заседании профильного комитета карельского парламента. По оценке министра, водоснабжение без необходимого комплекса очистки осуществляется в 12 из 16 муниципальных районов, а доля населения Карелии, обеспеченного очищенной питьевой водой, составляет около 69%.

"Системные проблемы, которые не позволяют обеспечить качество водоснабжения в республике, – это отсутствие зон санитарной охраны, которые разрабатываются в районах на местном уровне, изношенность сетей, которую мы оцениваем более чем в 70%, отсутствие очистных сооружений и частая смена организаций, которые осуществляют эксплуатацию сетей ", – сказал Виктор Россыпнов.

Кроме того, как признал министр, большинство канализационных очисооружений в Карелии также требует капитального ремонта, а в Беломорске, Кеми, Лоухи, Медвежьегорске и Пудоже их вообще нет, и сточные воды сбрасываются в водоемы без очистки.

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Комментарии

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Joker
2021-02-11 12:00:40
А мы ещё пытаемся завлечь в республику массового туриста, в край "голубых озёр и рек" !! Да ему категорически нельзя показывать такую информацию, хотя в век Интернета "шила в мешке не утаишь"...Почему в соседней Финляндии, с гораздо большим количеством населения, воду пьют из-под крана и она считается одной из самых чистых в мире !! И самое главное- выход то какой из ситуации ??
театральный критик
2021-02-11 12:14:57
Joker, кто "мы" ? Мыкальщик, блин. Не нравится - вали в финляндию. Ты там очень нужен.
Joker
2021-02-11 12:52:40
театральный критик, судя по вашим манерам, вы театр посещаете не дальше вешалки..)))
Leopol'd
2021-02-11 13:12:42
Joker, какой театр, какая вешалка.
Там уровень сортира. Причем довольно грязного. Чистота и аккуратность - это не к нему.
А кому в г...не жить не нравится, тех он отправляет в Финляндию. Видимо это максимум его фантазий, уровень рая на Земле.
театральный критик
2021-02-11 13:00:30
Joker, твое место в буфете :)
карел
2021-02-11 11:24:43
Как планировали ФТЦ к 100 летию Карелии . если ни одна проблема региона не решена .
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