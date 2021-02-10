В Карелии очищенной питьевой водой обеспечены около 69% населения

Изношенность водопроводных сетей республики оценивается более чем в 70%.

В Карелии насчитывается 152 источника водоснабжения и 143 водопроводных сети, однако около 80 из них не соответствует санитарным требованиям, а 60 водопроводов не имеют очистных сооружений. Такие цифры привел министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов, выступая 11 февраля на заседании профильного комитета карельского парламента. По оценке министра, водоснабжение без необходимого комплекса очистки осуществляется в 12 из 16 муниципальных районов, а доля населения Карелии, обеспеченного очищенной питьевой водой, составляет около 69%.

"Системные проблемы, которые не позволяют обеспечить качество водоснабжения в республике, – это отсутствие зон санитарной охраны, которые разрабатываются в районах на местном уровне, изношенность сетей, которую мы оцениваем более чем в 70%, отсутствие очистных сооружений и частая смена организаций, которые осуществляют эксплуатацию сетей ", – сказал Виктор Россыпнов.

Кроме того, как признал министр, большинство канализационных очисооружений в Карелии также требует капитального ремонта, а в Беломорске, Кеми, Лоухи, Медвежьегорске и Пудоже их вообще нет, и сточные воды сбрасываются в водоемы без очистки.