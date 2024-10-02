В Карелии огнеборцы потушили загоревшийся автомобиль и частную баню

За прошлые сутки специалисты трижды привлекались для тушения пожаров.

В деревне Ужесельга 11 октября в 06.13 на Лесной улице у дома №13 произошел пожар в автомобиле «Mercedes Sprinter», сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии. В результате происшествия было значительно повреждено авто. Для ликвидации последствий привлекли две единицы техники и семь человек.

В деревне Маткачи 11 октября в 15.58 произошел пожар в частной бане по адресу: СНТ «Ветеран», улица Приозерная. В результате строение значительно было повреждено огнем. Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Для ликвидации привлекли три единицы техники и 10 человек.

В Сегеже 12 октября в 02.45 произошел пожар в жилом доме на улице Кирова. В результате огнем была повреждена наружная стена на площади в 3 квадратных метра.

Для ликвидации последствий привлекались две единицы техники и восемь человек.

Напомним, за прошлые сутки специалисты также привлекались для ликвидации последствий ДТП.