В ночной аварии в Петрозаводске травмы получил ребенок

В карельской столице автомобиль наехал на препятствие.
В Петрозаводске 12 октября в 2.33 на Комсомольском проспекте автомобиль наехал на препятствие, сообщили в телегам-канале МЧС Карелии.
В аварии пострадали два человека, один из них — ребенок.
Специалисты ведомства осмотрели место происшествия и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание