В ночной аварии в Петрозаводске травмы получил ребенок

В карельской столице автомобиль наехал на препятствие.

В Петрозаводске 12 октября в 2.33 на Комсомольском проспекте автомобиль наехал на препятствие, сообщили в телегам-канале МЧС Карелии.

В аварии пострадали два человека, один из них — ребенок.

Специалисты ведомства осмотрели место происшествия и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.