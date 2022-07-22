В Карелии омбудсмен Бойченко посетила «веселые старты» в психбольнице и не нашла нарушений прав

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко отправилась в психиатрическую больницу помогать пациенту и побывала на празднике «Веселые старты».

Омбудсмен Лариса Бойченко с рабочим визитом посетила Республиканскую психиатрическую больницу, откуда поступило обращение о необходимости защиты пациента, который находится там по решению суда. В итоге Бойченко не обнаружила нарушения прав человека, зато посетила проходящие в психбольнице «Веселые старты», где участники получали сладости. Об этом она рассказала в соцсети.

«После общения с пациентами, знакомства с учреждением и бытовыми условиями (удалось даже побывать на спортивном празднике „Весёлые старты“, победители которого получили „сладкие“ призы), нарушений прав человека не было выявлено. Пациент, с которым общались, прошёл необходимый курс лечения и ожидает заседания Пряжинского районного суда для решения вопроса о дальнейшем виде мер медицинского характера. Также договорились о продолжении сотрудничества», — резюмировала Бойченко.

Ранее карельский омбудсмен Лариса Бойченко объясняла, когда ее посетителям лучше пойти к психотерапевту.