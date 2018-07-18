В Карелии оштрафовали компанию, взявшую на работу бывшего госслужащего

В Прионежском районе суд назначил организации административный штраф за нарушение законодательства при приеме на работу бывшего государственного служащего.

Как рассказали в карельской прокуратуре, в январе 2017 года в некое общество с ограниченной ответственностью был трудоустроен бывший государственный служащий.

По закону, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, обязан в течение 10 дней сообщить об этом его предыдущему работодателю.

Однако компания этого не сделала.

В отношении юридического лица было возбуждено административное производства по ст. 19.29 КоАП РФ.

По решению суда компания оштрафована на 50 тысяч рублей.

"Постановление не вступило в законную силу", - отметили в надзорном ведомстве.