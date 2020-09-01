В Карелии осуждены подростки, державшие в страхе предпринимателей Костомукши

Пятеро подростков осуждены за серию краж и бесчинства в Костомукше, сообщается на сайте Костомукшского городского суда.

Волна краж прокатилась по Костомукше с сентября по декабрь 2019 года. Предприниматели города и местные жители были обеспокоены хищениями из торговых организаций, совершаемыми вечером и ночью. Позже было установлено – бесчинствуют подростки.

Так, 21 августа 2020 года Костомукшский городской суд признал несовершеннолетних виновными в 23 эпизодах хищений, в том числе и покушениях на кражу, и в 1 угоне транспортного средства. Представленные стороной обвинения доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора всем подросткам.

Установлена причастность несовершеннолетних к кражам чужого имущества, а также к покушениям на кражи, из подъездов домов, хлебных киосков, магазинов, торговых секций торгового центра на территории Костомукши. Преступления в большинстве случаев совершались группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещения, а общий ущерб от преступных действий превысил 300 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в краже, покушении на кражу, угоне. Ранее двое из подростков были судимы за аналогичные преступления, но к моменту постановления в отношении них настоящего приговора, наказание отбыли.

Судом двум подсудимым назначены наказания в виде обязательных работ, а трем в виде штрафа, подлежащего взысканию с их родителей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски большинства потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.