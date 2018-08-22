В Карелии освободили от наказания тяжелобольного осужденного

Сегежский городской суд Карелии освободил от отбывания наказания заключенного с ВИЧ.

Как рассказал "Медиазоне" адвокат Виталий Черкасов, это было второе ходатайство об освобождении этого заключенного. В феврале 2017 года защита обращалась в Смольнинский районный суд Петербурга, но тогда заключенного, проходившего лечение в тюремной больнице имени Гааза, не освободили от отбывания наказания.

В заключении врачей больницы № 2 УФСИН по Карелии, рассказал Черкасов, говорилось, что болезни заключенного не входят в перечень заболеваний, дающих право на освобождение от отбывания наказания. Однако при рассмотрении второго ходатайства в Сегежском суде выступила начальница медицинской части лечебно-исправительного учреждения №4, в которой содержался заключенный. Она согласилась с позицией защиты, что у заключенного тяжелое заболевание и убедила судью назначить повторное обследование заключенного.

"Выводы второго заключения комиссии врачей подтвердили доводы защиты и начальника медицинской части, что здоровье осужденного критическое и имеет тенденцию к ухудшению. Эти доводы и принял в расчет судья при вынесении постановления", — сказал Черкасов.

У заключенного диагностировали компенсированный рубцовый стеноз пищевода (сужение пищевода), ВИЧ в стадии 4В, при которой поражается центральная нервная система, очаговый туберкулез легких, а также гепатит "С".