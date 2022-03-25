В Карелии откроют туристическую пасеку

Фермер-пчеловод Дмитрий Спирков продолжает реализовывать проект по созданию туристической пасеки, расположившейся на территории Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко.

Крестьянско-фермерское хозяйство предпринимателя Дмитрия Спиркова работает уже более 10 лет. В 2021 году, помимо производства меда, предприятие запустило линию по переработке и фасовке новых для себя продуктов: пчелиный забрус, перга, пыльца и натуральное медовое мыло. Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

Более 30 тысяч единиц продукции предприятия было реализовано в 2021 году, что в два раза больше, чем в предыдущем. При этом количество заказов продолжает увеличиваться.

По словам Дмитрия Спиркова, сейчас начата активная подготовка к открытию сезона, введение ограничений не пугает предприятие. В феврале на торгово-закупочной сессии при поддержке Минэкономразвития Карелии и содействии Корпорации развития республики предпринимателю удалось договориться о сотрудничестве с несколькими крупными туристическими объектами, где уже в этом году будет представлено все разнообразие производимой продукции. Также прорабатывается вопрос поставки натурального карельского меда и в другие регионы страны.

Кроме того, Дмитрий Спирков продолжает реализовывать проект по созданию туристической пасеки, расположившейся на территории Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко. Уже этим летом туристы смогут прогуляться по пасеке, заглянуть в смотровой улей и добыть мед.

Поддержку предприятию оказывает региональный Центр «Мой бизнес». Также Дмитрий Спирков получил премию от Министерства сельского и рыбного хозяйства республики за «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство − 2020». Предприятие является активным участником сельскохозяйственных ярмарок, проводимых в Карелии и за ее пределами.