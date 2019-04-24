В Карелии открылись новые объекты торговли, общепита и туристской сферы

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Два десятка новых объектов торговли, общепита, туристской инфраструктуры и других отраслей открылись в Карелии в первом квартале 2019 года.
Открылось 1,8 тыс. кв. метров новых торговых площадей, предприятия общественного питания на 20 посадочных мест, гостиницы на 18 мест и туристские базы на 46 мест.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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