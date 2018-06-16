В Карелии открыт "уголок творчества и памяти" режиссера Станислава Говорухина

В карельском отделении Общероссийского народного фронта открылся "уголок" творчества и памяти Станислава Говорухина.

В отделении ОНФ каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать свои слова о Станиславе Говорухине и оставить соболезнования. Активисты ОНФ ждут всех, кто ценит творчество режиссера, уважает его как неравнодушного общественного деятеля и принципиального политика, в региональном исполкоме ОНФ по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 3. Уголок памяти будет открыт 15 и 18 июня с 9.00 до 18.00, а также 16 и 17 июня с 10.00 до 16.00.

О смерти Станислава Говорухина в четверг, 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Станислав Говорухин — народный артист РФ, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.