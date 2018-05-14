В Карелии отмечается низкая продолжительность жизни в СЗФО

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Карелии в 2018 году составит 70,65 года – по этому показателю республика в тройке худших регионов Северо-Запада.

Меньше чем в Карелии ожидаемая продолжительность жизни среди регионов СЗФО только в Псковской и Новгородской областях (69,95 года и 69,68 года), сообщают "Вести Карелии".

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