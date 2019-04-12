В Карелии отремонтируют подъездную дорогу к водопаду Кивач

Средства на ремонт выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о заключении государственного контракта на ремонт и содержание подъездной дороги к водопаду Кивач. Согласно этому документу, автомобильную дорогу протяженностью 7 километров, соединяющую одну из главных карельских достопримечательностей с федеральной трассой "Кола", отремонтируют до конца 2022 года.

Предельная стоимость контракта составляет около 79 миллионов рублей, из которых 74 миллиона предполагается направить непосредственно на ремонт дороги, а оставшиеся 5 миллионов – на ее содержание. Средства на эти цели будут выделены в в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Причем, более 69 миллионов из суммы контракта составят ассигнования федеральной казны, они поступят на ремонтные работы.