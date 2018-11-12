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Новости. Экономика
09:49, 12 Ноября 2018
фото: pixabay.com / geralt / CC0 Creative Commons

В Карелии ожидается падение темпов роста налога на прибыль предприятий

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Налогооблагаемая прибыль организаций Карелии в 2019 году по прогнозу правительства республики вырастет лишь на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

В текущем году рост составил 68,2% по сравнению с 2017 годом.

Это следует из пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития Карелии на 2019-2021 годы.

В 2018 году налогооблагаемая прибыль оценивается в сумме 39,8 млрд. рублей. В 2019 году, исходя из складывающейся динамики и сценарных условий развития отдельных видов экономической деятельности, налогооблагаемая прибыль по базовому варианту прогнозируется в объеме 40,0 млрд. рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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