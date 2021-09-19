В Карелии «парни с большими микрофонами» ищут двух девушек на высоких каблуках

Союз кинематографистов Республики Карелия занят поиском женщин в обуви на каблуках, чтобы записать звуковую дорожку для кино.

В Карелии идет запись звука для проектов, работой над которыми заняты съемочные группы Алексея Бабенко и Владимира Рудака. Об этом сообщает Союз кинематографистов Республики Карелия в соцсети.

«Если ночью вы увидите этих парней в городе с большими мохнатыми микрофонами, то знайте, что стали свидетелями процесса записи синхронных шумов и звуковых фонов для художественного фильма „Хау а ю“ Алексея Бабенко и сериала „Радиус“ Владимира Рудака», — говорится в посте паблика кинематографистов.

Сообщается, что авторы проекта «убедились, как прекрасен ночной Петрозаводск, записали удивительные звуки».

Сейчас кинематографисты ищут женщин на каблуках, помощь которых потребуется для создания кино.

«Сейчас мы ищем двух девушек на высоких каблуках, которые помогут записать звуки героинь в парке. Если кто-то хочет попасть на настоящую звукорежиссерскую смену, то пишите в сообщения группы», — информирует паблик карельского Союза кинематографистов.

Ранее сообщалось, как команда Союза кинематографистов Карелии сделала спортивный мотивационный ролик в поддержку спортсменки из Петрозаводска Натальи Дьячковой.