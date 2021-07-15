В Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет

Жителя Костомукша приговорили к 15 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

По сообщению Следкома Карелии, 15 июля приговором суда насильник осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, с 2014 по 2016 годы, педофил неоднократно в своей квартире и в дачном доме совершал изнасилования, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены. Первое преступление он совершил, когда девочке было 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу.