Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Костомукше будут судить 44-летнего педофила, который в течение двух лет насиловал дочь своей жены.

Следственным отделом по городу Костомукша закончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы, обвиняемый неоднократно совершал изнасилования, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены. Первое преступление он совершил, когда девочке было 12 лет.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Педофилу грозит 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 59-летний мужчина два года насиловал трех приемных дочерей, двое из которых были несовершеннолетними, а одна еще и инвалидом.