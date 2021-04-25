Реклама на сайте
Прислать новость
Темпы роста качества жизни вывели Карелию на первое место в России 19
Сегодня 09:37
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии 1
Сегодня 10:25
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ
25.04.2021 19:00
Дождь и мокрый снег ожидаются в Карелии в понедельник
25.04.2021 17:00
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска 22
25.04.2021 16:59

Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Новости. Криминал
15:12, 26 Апреля 2021
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com
Загрузка...

В Костомукше будут судить 44-летнего педофила, который в течение двух лет насиловал дочь своей жены.

Следственным отделом по городу Костомукша закончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы, обвиняемый неоднократно совершал изнасилования, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены. Первое преступление он совершил, когда девочке было 12 лет.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Педофилу грозит 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 59-летний мужчина два года насиловал трех приемных дочерей, двое из которых были несовершеннолетними, а одна еще и инвалидом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-26 15:36:18
Где заноза, защитница педофила?
театральный критик
2021-04-26 15:19:18
Очередной адепт секты свидетелей ночного фотографа. Исследователь политических репрессий
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 1
Сегодня 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 5
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»