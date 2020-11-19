После смерти матери три приемные девочки в Карелии стали жертвами отца-насильника

В Кондопоге 59-летний мужчина два года насиловал трех приемных дочерей, двое из которых были несовершеннолетними, а одна еще и инвалидом.

На пресс-конференции детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев после вопроса по "делу Дмитриева" вспомнил историю об изнасиловании, когда мужчина надругался над тремя приемными дочерьми. По словам Сараева, часто происходит так, что когда отец остается с приемными девочками, то выявляются случаи насилия.

"Буквально в этом году у нас такой случай выявился, уголовное дело заведено, мужчина арестован. Там круг пострадавших - три ребенка, три девочки, причем одна из них инвалид. Приемные родители взяли на воспитание трех сестер, одна девочка-инвалид. Приемная мать умирает, совершеннолетняя приемная дочь, оставшись наедине с приемным отцом, в разговоре высказывает опасения в плане действий приемного отца в отношении себя и сестер. Когда стали разбираться в истории, выяснилось, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек".

Следком Карелии ранее сообщал, что в Кондопоге будут судить мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней приемных дочерей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год 59-летний житель Кондопоги, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.