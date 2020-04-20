В Карелии 59-летний мужчина два года насиловал приемных несовершеннолетних дочерей

В Кондопоге будут судить мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней приемных дочерей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год 59-летний житель Кондопоги, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.