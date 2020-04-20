890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выяснилось, что происходит на турбазах Карелии, где при карантине собирались принимать москвичей
Сегодня 15:19
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит 4
Сегодня 10:51
Ограждение у железнодорожных путей у вокзала в Петрозаводске снова сломали (ФОТО) 2
Сегодня 10:16
Документы на КПП при въезде в город горняков Карелии проверяют с помощью удочки 1
Сегодня 09:54
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
Сегодня 12:14

В Карелии 59-летний мужчина два года насиловал приемных несовершеннолетних дочерей

Новости. Криминал
18:32, 20 Апреля 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com
Загрузка...

В Кондопоге будут судить мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней приемных дочерей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год 59-летний житель Кондопоги, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-20 19:08:46
В детских домах, интернатах, речном училище , в "Мемориале" - везде встречаются "ночные фотографы".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 2
Сегодня 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
Сегодня 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»