В Карелии пенсионера осудили за угрозу убийством бывшей супруге

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Мужчина угрожал бывшей жене убийством: душил ее воротом халата, бил головой о стену, сообщили в прокуратуре Карелии.
В марте 63-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бывшей женой угрожал ей убийством: душил воротом халата, бил головой о стену.
При рассмотрении данного уголовного дела рассмотрено ходатайство потерпевшей о прекращении дела в связи с примирением. Однако судом отказано в удовлетворении данного заявления по тем основаниям, что ранее уже дважды в суде рассматривались аналогичные уголовные дела, где подсудимый угрожал ей расправой.
Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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