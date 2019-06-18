В Карелии пенсионера осудили за угрозу убийством бывшей супруге

Мужчина угрожал бывшей жене убийством: душил ее воротом халата, бил головой о стену, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 63-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бывшей женой угрожал ей убийством: душил воротом халата, бил головой о стену.

При рассмотрении данного уголовного дела рассмотрено ходатайство потерпевшей о прекращении дела в связи с примирением. Однако судом отказано в удовлетворении данного заявления по тем основаниям, что ранее уже дважды в суде рассматривались аналогичные уголовные дела, где подсудимый угрожал ей расправой.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.