В Карелии пенсионерка молотком раскурочила чужой автомобиль

В Сегеже 60-летняя женщина разбила ВАЗ-2111, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Так, 26 декабря в Сегеже жители одного из домов в районе улицы Антикайнена услышали шум и, выглянув в окно, увидели, как пожилая женщина громит чью-то машину. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы, на место был направлен наряд вневедомственной охраны.

Стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Ею оказалась 60-летняя жительница посёлка Кочкома. Чем ей не угодил автомобиль ВАЗ-2111 или его владелец - выясняет полиция.

Ущерб устанавливается, пока известно, что разбиты пять стёкол из шести.