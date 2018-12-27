В Карелии пенсионерка молотком раскурочила чужой автомобиль

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В Сегеже 60-летняя женщина разбила ВАЗ-2111, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Так, 26 декабря в Сегеже жители одного из домов в районе улицы Антикайнена услышали шум и, выглянув в окно, увидели, как пожилая женщина громит чью-то машину. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы, на место был направлен наряд вневедомственной охраны.
Стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Ею оказалась 60-летняя жительница посёлка Кочкома. Чем ей не угодил автомобиль ВАЗ-2111 или его владелец - выясняет полиция.
Ущерб устанавливается, пока известно, что разбиты пять стёкол из шести.
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