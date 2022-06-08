В Карелии пенсионерка, празднуя 8 марта, зарезала своего сожителя

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Сортавальского отдела СК Карелии собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 58-летней местной жительнице.

Как установило следствие, 8 марта 2022 года пенсионерка, распивая спиртное в своей квартире в поселке Импилахти, поссорилась со своим сожителем и ударила его ножом в грудь. Мужчина умер на месте.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил пенсионерку к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.