В Карелии пенсионерка задохнулась в дыму по вине родственницы

В Кеми расследуют гибель пожилой женщины, задохнувшейся в дыму.

Трагедия произошла в одном из частных домов Кеми 11 марта, сообщает СУ СК по Карелии. По мнению следователей, к ней причастна родственница пенсионерки, которая утром протопила печь.

"Через некоторое время после этого, не убедившись в том, что в печи отсутствуют угли, сложила в топку сырые дрова для просушки, не открыв заслонку дымохода", - рассказали в Следственном комитете.

После этого женщина ушла, оставив в квартире 83-нюю родственницу, которая из-за болезни самостоятельно не могла передвигаться.

"Вернувшись через несколько часов, подозреваемая обнаружила в квартире сильное задымление и потерпевшую, которая погибла от отравления продуктами горения", - отметили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет", - заключили в ведомстве.