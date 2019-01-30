В Карелии перекроют дороги для тренировок автогонщиков

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Министр транспорта Карелии подписал приказ о временном прекращении движения на участках автодорог, где пройдут тренировочные заезды участников этапа Чемпиона России по автоспорту "Яккима - 2019".
Согласно документу, 12,13 и 14 февраля будут перекрыты подъезд к поселку Тиурула, участки автодорог Элисенваара-госграница, Хийтола-Алхо, Элисенваара-Сорье.
Ограничения будут действовать с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Следующие тренировочные заезды, ради которых, будут перекрываться дороги, пройдут 26 и 27 февраля.
Подробности читайте в материле интернет-газеты "Вести Карелии".
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