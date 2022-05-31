В Карелии первоклассников готовят к труду и обороне

В Петрозаводске в день защиты детей юные спортсмены успешно сдали нормативы ГТО.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», воспитанники спортивного клуба «Олимп» в возрасте от 6 до 8 лет сдали ГТО.

На стадионе Курган ребят ждали разнообразные упражнения в соответствии с возрастом: бег на 30 метров, челночный бег, отжимания, пресс, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину, смешанное передвижение и метание теннисного мяча в цель.

Как отметили организаторы, первоклассники успешно справились с испытаниями.

В паблике напомнили, что движение «Готов к Труду и Обороне» не только полезно для здоровья, но и дает преимущества для получения образования. С 2022 года будущим студентам начисляются дополнительные баллы ЕГЭ не только за золотой знак отличия ГТО, но и за «серебро» и «бронзу».