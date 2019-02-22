В Карелии пьяный охотник застрелил знакомого в день рождения

Инцидент произошел в Муезерском районе во время празднования дня рождения в охотничьем домике, мужчину осудили на 8 лет колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле компания из 5 человек отдыхала на озере в Муезерском районе. У одного из отдыхающих с собой было ружье.

В ночное время во время празднования дня рождения товарища между двумя молодыми людьми возник конфликт, который привел к драке. В ходе ссоры пьяный мужчина произвел 3 выстрела из ружья в своего знакомого. Он скончался на месте.

Свидетелей данного преступления не было, поскольку на момент совершения убийства остальные приятели уже спали в охотничьем домике, выстрелов никто из них не услышал.

После случившегося виновник не скрывался от следствия, самостоятельно явился в правоохранительные органы, написал явку с повинной, активно способствовал расследованию преступления.

Тем не менее, с учетом тяжести совершенного преступления, наличия отягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.