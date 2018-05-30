В Карелии пьяный предприниматель пытался скрыться от наряда ДПС на снегоболотоходе

В Лоухском районе местный житель предстанет перед судом за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя поселка Чупа, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, в феврале 2017 года в нетрезвом виде управлял скутером, передвигаясь по дорогам общего пользования в поселке Чупа. Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Несмотря на наличие судимости, в одну из ночей марта мужчина, употребив спиртные напитки, решил прокатиться на незарегистрированном в установленном порядке снегоболотоходе. Сначала нетрезвый водитель передвигался по улицам поселка, а потом направился в местный бар, попав в поле зрения наряда ДПС ГИБДД.

Покинув увеселительное заведение, подвыпивший водитель завел снегоболотоход и без включения световых приборов направился в сторону дома, предприняв при этом попытку скрыться от преследовавшего его патрульного автомобиля ДПС.

Уходя от погони, в одном из дворов обвиняемый совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего, игнорируя требования сотрудников полиции прекратить движение, попытался оставить место дорожно-транспортного происшествия, но был задержан и отстранен от управления транспортным средством.

Согласно проведенному освидетельствованию предприниматель-нарушитель находился в средней степени опьянения.

Прокурор района, согласившись с квалификацией указанного деяния, передал уголовное дело для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Лоухского района.