В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро

В республиканском Минсельхозе обсудят создание пяти рыбоводных участков в Муезерском, Медвежьегорском и Лахденпохском районе.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 12 мая проведение очередного заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков. На него вынесен вопрос о формировании на карельских озерах пяти РВУ для выращивания форели.

Новые форелевые фермы планируется разместить на Тикшозере в Муезерском районе, в Шуньгской губе Онежского озера в Медвежьегорском районе, на Муоккалампи, Сиесмаярви и на Ладожском озере южнее мыса Куркиниеми в Лахденпохском районе. Причем, как отмечают общественники, выступающие против расширения товарного рыбоводства в Карелии, впервые под форелевое хозяйство предполагается отдать фактически всю акваторию водоема – речь идет об озере Сиесмаярви. А озеро Муоккалампи вообще является ламбушкой.