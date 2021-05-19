В Карелии планируется открытие новых форелевых хозяйств

Комиссия республиканского Минсельхоза обсудит вопрос о формировании трех рыбоводных участков Питкярантском, Суоярвском и Пудожском районах.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июня очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», на него вынесен вопрос о формировании трех участков на трех озерах – Онежском, Ладожском и Суйстамонъярви.

Где планируется разместить форелевые фермы, читайте на сайте издания.