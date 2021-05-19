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В Карелии планируется открытие новых форелевых хозяйств

Новости. Экономика
10:18, 20 Мая 2021
фото: © CC0 / ESchwartz
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Комиссия республиканского Минсельхоза обсудит вопрос о формировании трех рыбоводных участков Питкярантском, Суоярвском и Пудожском районах.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июня очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», на него вынесен вопрос о формировании трех участков на трех озерах – Онежском, Ладожском и Суйстамонъярви.

Где планируется разместить форелевые фермы, читайте на сайте издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-05-20 10:53:29
Ещё паре озёр кирдык.
наташка
2021-05-20 10:50:57
Либерда любит визжать про рыбу на прилавках :)
Изя
2021-05-20 10:24:35
Рыба то на прилавках в регионе где ????? :)
кир
2021-05-20 10:38:43
Изя, работать сегодня будешь? Или как леопольдка?
Изя
2021-05-20 10:52:50
так и работаю же )) Но . чего то устал . в отпуск на море хочу ))
Гость
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