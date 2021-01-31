В Карелии планируется размещение новых форелевых хозяйств – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах

Вопрос о формировании рыбоводных участков обсудят в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.

Кроме того, члены комиссии обсудят вопрос о расформировании четырех рыбоводных участков – в Лоухском, Муезерском и Сортавальском районах. Речь идет о невостребованных участках на Лоухском и Ладожском озерах, а также на озере Суккозеро.