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В Карелии планируется размещение новых форелевых хозяйств – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах

Новости. Экономика
12:01, 01 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Вопрос о формировании рыбоводных участков обсудят в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.

Кроме того, члены комиссии обсудят вопрос о расформировании четырех рыбоводных участков – в Лоухском, Муезерском и Сортавальском районах. Речь идет о невостребованных участках на Лоухском и Ладожском озерах, а также на озере Суккозеро.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-02-01 15:14:03
Вообще-то, давно наши. включая карельских ученых, говорили о том, что скандинавы перестали выращивать садковую рыбу в озерах, а стали ставить фермы в своих северных морях или в устьях рек. Во-первых, это экологически чисто. Во-вторых, чем холодней вода, тем качественней само мясо рыбы. У нас озерные "рыбо-бройлеры", которые задыхаются от летней ("аномальной") жары, идут на внутренний рынок. Там все сожрут. Зато "национальный продукт! - есть чем гордится.
David
2021-02-01 13:02:00
Главное урвать сейчас, кого волнуют последствия?! Те кто это строит, здесь не живет!
однозначно
2021-02-01 14:09:18
David, а ты с какой целью из своих палестин сюда приперся ?
Изя
2021-02-01 12:28:05
Мало ещё за..рали Карелию ????:?(((((((((((((((((([( :)
Гость
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