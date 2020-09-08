В Карелии планируют производить мармелад и плодово-ягодное вино

Олонецкое предприятие "Агро-альянс" рассчитывает в следующем году запустить производство натурального мармелада, а затем начать выпускать плодово-ягодное вино.

Как сообщили в правительстве Карелии, сельскохозяйственный кооператив "Агро-альянс", занимающийся переработкой дикорастущей и садовой ягоды, строит цех для производства мармелада. Кооператив выкупил помещение бывшей котельной, которое уже подключено к электрическим сетям и сейчас ремонтируется.

"Мы приобрели здание, первую часть оборудования для производства мармелада. В дальнейшем планируем установить холодильник для круглогодичного хранения ягоды, линию шоковой заморозки и линию очистки ягод", - рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива Иван Протасов главе Карелии Артуру Парфенчикову, посетившему вчера предприятие.

В прошлом году фермеры-участники кооператива получили государственную субсидию. На эти средства приобрели оборудование для производства мармелада и грузовой автомобиль.

В этом году предприятие получило субсидию в 10 млн 100 тыс. рублей со своим финансированием 40%. На средства гранта "Агро-альянс" планирует завершить ремонт цеха по переработке садовых и дикорастущих ягод, приобрести оставшееся оборудование. Часть ягод планируется продавать свежими, а часть - круглогодично перерабатывать. Основным продуктом будет мармелад, а также варенье, в планах - даже выпуск плодово-ягодного вина, сообщается на сайте правительства.

Ранее глава Карелии посетил хозяйство фермера Ираиды Шалак, которую ранее обвиняли в мошенничестве.