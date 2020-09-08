Глава Карелии посетил хозяйство фермера Ираиды Шалак, которую ранее обвиняли в мошенничестве

Руководитель региона Артур Парфенчиков сегодня работает в Олонецком районе, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава Карелии побывал в кооперативе "Олонец-агро".

Как рассказала глава фермерского хозяйства Ираида Шалак, в прошлом году фермерам удалось запустить в эксплуатацию овощехранилище вместимостью три тысячи тонн. На строительство с учетом софинансирования за счет средств членов кооператива ушло порядка 24 миллионов рублей, из них субсидия Министерства сельского хозяйства республики составила более 14 млн.

"В следующем году планируем заявиться на меры господдержки и приобрести оборудование для переработки ягод, закваски и соления огурцов, а также вентиляции для хранения картофеля и капусты на круглогодичный период. Хранилище рассчитано на три тысячи тонн. Так что этой продукции должно хватить, чтобы прокормить юго-запад Карелии – и детские сады, и школы", – сказала Ираида Шалак.





В состав кооператива входит 16 фермеров, с учетом их работников – всего около 40 человек. В этом году фермеры планируют заложить на хранение 400 тонн картофеля, собрать 400 тонн капусты, 75 тонн моркови и 75 тонн свеклы. Участники кооператива уже продали 12 тонн огурцов и порядка трех тонн помидоров.

Продукция предприятия реализуется в местных магазинах и поставляется в Петрозаводск.

Новым для "Олонец-агро" направлением работы является выращивание цветов.

Напонмим, в июне 2019 года Ираиду Шалак арестовали. По версии следствия, она обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало. А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.