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В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 16 человек

Новости. Общество
09:32, 21 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки были госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией.

16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, информирует оперштаб.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4955 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Коронавирус был обнаружен у 158 человек человек за сутки в Карелии.

 

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