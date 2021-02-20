В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 16 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки были госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией.

16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, информирует оперштаб.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4955 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Коронавирус был обнаружен у 158 человек человек за сутки в Карелии.