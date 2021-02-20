Коронавирус обнаружен у 158 человек человек за сутки в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о распространении коронавируса в регионе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 158 человек. Из этого числа заболевших – 152 человека, из них 44 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 216 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6465,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2829,3 случая, по Северо-Западу – 4993,1.