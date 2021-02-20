Трое жителей Карелии умерли от коронавируса за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о трех летальных случаях от COVID-19, зафиксированных за последние сутки.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались житель Сортавалы 1954 года рождения, жительница поселка Уусикюля 1936 года рождения и жительница поселка Муезерский 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Согласно официальной информации правительства, с начала пандемии в Карелии умерли 287 человек. Эти данные приведены на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки была выявлена у 158 человек.