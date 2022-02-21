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В Карелии по «Пушкинской карте» теперь будут пускать в кино

Новости. Общество
11:43, 25 Февраля 2022
фото: кадр из видео © Министерство образования РФ

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Три кинотеатра будут пускать зрителей по "Пушкинской карте", сообщили в Минкультуры Карелии.

Кинотеатр «Премьер» в Петрозаводске, кинотеатр ЦКР «Среда» в Костомукше и кинотеатр «Октябрь» в Олонце стали первыми в Карелии, где доступна оплата билетов по «Пушкинской карте».

Планируется, что до конца марта кинозалы во всех муниципальных учреждениях культуры Карелии завершат необходимые технические работы и тоже присоединятся к программе «Пушкинская карта».

Как рассказала методист кинотеатра «Премьер» Елена Серова, за первые три дня продаж билетов по «Пушкинской карте» этой возможностью уже воспользовались более 100 молодых зрителей.

«Конечно, мы ожидаем, что эта программа значительно увеличит число наших зрителей. „Пушкинскую карту“ просто оформить — в виде пластиковой карты или, как делает большинство, в виртуальном виде. Сейчас в России снимается много достойных фильмов, поэтому у молодежи есть выбор, куда пойти», — считает Елена Васильевна.

Прямо сейчас в афише «Премьера» — четыре фильма, на которые можно купить билеты по «Пушкинской карте»: «Мистер нокаут» (12+); «Однажды в пустыне» (12+); «Папы» (6+); «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12 +).

Напомним, всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала в России по инициативе президента Владимира Путина с 1 сентября 2021 года. Благодаря ей молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия за счет государства. В 2022 году на каждую из карт зачислено по 5000 рублей, причем 2000 рублей из этой суммы с этого года можно потратить на билеты в кино на отечественные фильмы.

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