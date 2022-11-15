В Карелии по статистике почти не осталось предприятий с долгами по зарплате

Задолженность по заработной плате на предприятиях Карелии почти полностью была погашена в течение одного месяца.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 ноября.

Общая сумма просроченной задолженности, которая в конце октября превышала 5 млн рублей, снизилась до 654 тыс. рублей.

90,1% приходится на обрабатывающие производства, 9,9% — на деятельность в области транспорта.

По официальной статистике зарплату задерживают 11 работникам.