В Карелии по статистике почти не осталось предприятий с долгами по зарплате

Задолженность по заработной плате на предприятиях Карелии почти полностью была погашена в течение одного месяца.
Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 ноября.
Общая сумма просроченной задолженности, которая в конце октября превышала 5 млн рублей, снизилась до 654 тыс. рублей.
90,1% приходится на обрабатывающие производства, 9,9% — на деятельность в области транспорта.
По официальной статистике зарплату задерживают 11 работникам.
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