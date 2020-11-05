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В Карелии почтили память сотрудника транспортной милиции, погибшего при спасении пассажиров

Новости. Общество
18:00, 06 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД на транспорте
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В Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте состоялась открытие памятного стенда, посвященного сотруднику транспортной милиции Карелии Алексею Казунину.

8 ноября в России является Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Накануне этой даты в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте открыли памятный стенд, посвященный старшему сержанту милиции Алексею Ивановичу Казунину. Он был убит 8 ноября 1957 года на станции Пяжиева Сельга, когда вступил в неравную схватку с вооруженными бандитами. Ценой собственной жизни милиционер спас пассажиров и работников железнодорожной станции. Ему было всего 27 лет. У него осталась жена и двое детей…

В честь Алексея Ивановича Казунина в 1997 году на месте его гибели в Пяжиевой Сельге и на здании Петрозаводского ЛОВДТ были установлены мемориальные доски.

После открытия памятного стенда полицейские и ветераны вместе с дочерью герой Анной Яночкиной посетили место захоронения Алексея Ивановича и возложили цветы к его могиле, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

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