В Карелии под суд пойдет экскаваторщик, прозевавший на пути своей техники человека и придавивший его ковшом

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту травмирования работника в Пудоже.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ с причинением тяжкого вреда здоровью.



Было установлено, что 6 марта текущего года при строительстве объекта газопровода в Пудоже обвиняемый на гусеничном экскаваторе расчищал территорию. В нарушение требований охраны труда и техники безопасности он не убедился в отсутствии людей в зоне движения специальной техники. В результате смещения стрелы и ковша экскаватора ногу потерпевшего, который находился рядом с местом работ, прижало к ковшу погрузчика.

В итоге работник получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.



Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы.