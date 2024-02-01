В Карелии подешевели куриные яйца и огурцы

Два товара, цена на которые росла в республике быстрее всего, дружно стали чуть дешевле.

В Карелиястате привели данные по изменению цены на популярные продукты питания на минувшей неделе, с 23 по 29 января.

Серьезно выросли цены на вареную колбасу (7,6%), морковь (5%), лук и детские овощные консервы (по 4,7%), сметана (3,7%), черный чай (3,2%).

При этом подешевели сразу два продукта, которые уверенно росли в цене последние месяцы. Огурцы стали дешевле на 1,5%, а куриные яйца — на 1,1%.

Кроме того, снизились цены на пшено (4,1%), мясные консервы для детского питания (3,2%), сосиски и сардельки (2,8%), яблоки (1,8%).