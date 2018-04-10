В Карелии подорожала продуктовая корзина

Условный минимальный набор продуктов питания в Карелии в марте 2018 года подорожал на 3,9% по сравнению с декабрем 2017 года, сообщает Карелиястат.

Больше, чем в Карелии, стоимость продуктовой корзины вросла только в трех регионах СЗФО: Вологодской, Ленинградской и Новгородской областях.

Вместе с тем, Карелия попала в тройку регионов СЗФО с самой низкой инфляцией.

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